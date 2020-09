09/03/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa brasileira não mostrava uma tendência clara na abertura nesta quinta-feira, em meio ao clima ainda avesso a risco nos mercados no exterior, onde permanecem as preocupações com uma desaceleração do ritmo de retomada da economia global.

Às 10:09, o Ibovespa subia 0,06%, a 95.790,02 pontos.