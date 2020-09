Ibovespa acompanha melhora em NY e fecha em alta de mais de 1%

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, acompanhando o viés mais positivo nos mercados acionários no exterior e a trégua na queda dos preços do petróleo, com os papéis de siderúrgicas entre as maiores altas.

Homem usando máscara de proteção passa próximo de painel com cotações do mercado financeiro. 8/9/2020. REUTERS/Willy Kurniawan

Índice de referência da bolsa brasileira, o Ibovespa encerrou com acréscimo de 1,24%, a 101.292,05 pontos. O volume financeiro da sessão somou 24 bilhões de reais.

Nos Estados Unidos, os principais índices de ações em Wall Street reagiram forte.

“O Ibovespa subiu hoje com investidores acompanhando o forte movimento de alta nas bolsas internacionais, com destaque para recuperação das ações de tecnologia que haviam passado por fortes baixas nos últimos 3 pregões”, observou o analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos.

No front doméstico, ele destacou comentário do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a reforma administrativa proposta pelo governo representa economia de 300 bilhões de reais em gastos com o serviço público.

“O mercado continua monitorando os detalhes das reformas que tramitam no Congresso e podem destravar valor nesse movimento de reabertura e reaquecimento da economia brasileira”, acrescentou.

Após a notícia de suspensão dos testes com a candidata a vacina contra o Covid-19 da AstraZeneca, trouxe algum alento comentário do governador de São Paulo de que resultados dos testes clínicos em estágio avançado da potencial vacina da chinesa Sinovac têm sido “extremamente positivos”.

DESTAQUES

- VALE ON teve alta 1,23%, em sessão positiva para o setor de mineração e siderugia, em meio a perspectivas positivas para o preço do aço. USIMINAS PNA subiu 6,36% e CSN ON avançou 4,98%, enquanto GERDAU PN valorizou-se 4,27%. No caso de Vale, a Justiça Federal de Minas Gerais negou um pedido do Ministério Público para uma intervenção legal imediata na mineradora.

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON avançaram 2,11% e 2,22%, respectivamente, com a recuperação do petróleo no exterior, com o barril do Brent avançcando 2,5%, a 40,79 dólares. Na véspera, a companhia ainda anunciou que deu início à fase vinculante referente à venda de 50% a 100% de sua participação, com passagem de operação, na concessão BM-S-51 na Bacia de Santos.

- MAGAZINE LUIZA teve elevação de 4%, liderando ganhos entre empresas de varejo associadas a comércio eletrônico no Ibovespa, após correção nos últimos pregões. B2W subiu 3,46% e VIA VAREJO ON avançou 1,98%. Apesar das quedas recentes, esses papéis ainda figuram entre as maiores valorizações do Ibovespa em 2020.

- BTG PACTUAL UNIT subiu 4,46%, descolado do papéis de bancos no Ibovespa, que mostrou ITAÚ UNIBANCO PN com variação positiva de apenas 0,12% e BRADESCO PN com decréscimo de 0,28%. Ainda no setor financeiro, B3 ON avançou 2,14%, após algum ajuste negativo desde o começo do mês (-3%).

- IRB BRASIL RE ON caiu 3,13%, entre os destaques de baixa, conforme permanece pressionado por uma série de adversidades desde o começo do ano, que a mantém como o pior desempenho do Ibovespa em 2020, com queda de 82%.

- COGNA ON perdeu 4,07% e YDUQS ON caiu 2,64%, após duas sessões consecutivas de alta, com os papéis ainda acumulando performance negativa no ano.