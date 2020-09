Ibovespa sobe 1,1% na sessão, mas setembro é pior mês desde março

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançou nesta quarta-feira, apoiado em dados econômicos positivos e na alta das bolsas de Nova York, além de alívio nas preocupações relacionadas ao quadro fiscal do país.

Operadores do mercado financeiro trabalham durante sessão em meio à pandemia da Covid-19. 30/9/2020. REUTERS/Eloisa Lopez

O índice subiu 1,09%, a 94.603,38 pontos. Mas o recuo de 4,8% em setembro marcou o pior desempenho mensal desde março. No terceiro trimestre, o índice teve baixa de 0,5%.

O volume financeiro da sessão somou 24,4 bilhões de reais.

Em meio a incertezas sobre o cenário fiscal do país, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou afirmou que o novo programa de transferência de renda do governo será financiado com a junção de recursos de iniciativas existentes, descartando limitar o pagamento de precatórios.

“Como é uma despesa permanente, tem que ser financiado por uma receita permanente, não pode ser financiado por um puxadinho, por um ajuste, não é assim que se financia um Renda Brasil, é com receitas permanentes”, afirmou Guedes.

Mais cedo, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de agosto haviam animado investidores. Foram criadas 249.388 vagas formais de trabalho no mês, número bem acima da criação líquida de 122.447 postos projetada por analistas em pesquisa Reuters.

O desempenho de Wall Street também deu alento, com o mercado norte-americano reagindo a dados que indicaram recuperação econômica do país, além de esperança renovada com as negociações partidárias relacionadas à aprovação de novo estímulo.

O S&P 500 avançou 0,8%, enquanto o Nasdaq subiu 0,74%, enquanto investidores ainda digeriam os ruídos políticos gerados no primeiro debate da disputa presidencial dos EUA entre presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden.

DESTAQUES

- CSN ON avançou 7,7%, em linha com a alta no preço do minério de ferro. Analistas do Credit Suisse elevaram a recomendação da ação para “outperform”, com preço alvo indo de 11,50 para 19 reais. VALE ON subiu 1,3%.

- RAIA DROGASIL ON saltou 6,8%. A empresa lançou um marketplace de saúde, dentro de um plano para acelerar seus negócios com maior uso do comércio eletrônico, além de intenção de abrir 240 lojas até 2021.

- EQUATORIAL ON perdeu 2%. A empresa participou de leilão de serviços de distribuição de água e esgoto sanitário de Maceió, vencido pela BRK Ambiental. SABESP ON, que teve segunda maior proposta, recuou 0,3%.

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON subiram 1,55% e 0,8%, respectivamente, após a retomada julgamento do STF sobre venda de refinarias da empresa.

- BOA VISTA ON disparou 15% em sua estreia na B3. O IPO da empresa de dados de crédito foi precificado a 12,20 reais por ação, movimentando 2,17 bilhões de reais.