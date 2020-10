Ibovespa avança 0,9% com apoio de Petrobras e Wall Street

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa inverteu tendência à tarde desta quinta-feira e fechou em alta, apoiado por um ambiente externo favorável e alta dos papéis de Petrobras, em meio ao julgamento no Superior Tribunal Federal (STF) sobre venda de refinarias da petrolífera.

O principal índice da bolsa brasileira subiu 0,93%, a 95.478,52 pontos. O volume financeiro da sessão somou 25,4 bilhões de reais.

O índice sustentou a alta após os primeiros votos favoráveis ao direito da Petrobras de vender parte de suas refinarias sem aprovação legislativa em julgamento no STF. O placar era de 4 a 3 a favor da petrolífera no fim da sessão.

Wall Street também ajudou as ações domésticas, com investidores na esperança de progresso das negociações em Washington para novos estímulo econômico nos EUA.

Por aqui, a situação fiscal do país seguiu como foco de atenção. Mais cedo, o vice-presidente, Hamilton Mourão, admitiu que a criação do programa Renda Cidadã depende de corte de recursos em outras áreas ou alguma medida fora do teto de gastos, já que o governo não tem dinheiro extra.

Enquanto isso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que se o teto de gastos for violado a autoridade monetária retirará imediatamente o compromisso de não subir juro segundo relatos de três fontes ouvidas pela Reuters e que participaram de evento virtual com o mandatário.

Analistas da XP Investimentos reiteraram sua visão de que a Selic permanecerá em 2% até o segundo semestre de 2021, e subirá gradualmente até 3% no final do ano. No entanto, esse cenário pode ser alterado, “caso a perspectiva de sustentabilidade das contas públicas se deteriore significativamente”.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON subiram 1,2% e 0,9%, respectivamente, conforme ocorria votação do STF que define se a companhia tem direito de vender parte de suas refinarias sem aprovação legislativa. Ao final da sessão, o placar no STF estava 4 a 3 a favor da operação.

- IRB BRASIL saltou 8%, maior alta da sessão, acumulando ganho de cerca de 12% na semana. Apesar disso, a resseguradora ainda tem o pior desempenho do Ibovespa no ano, com queda de 77%.

- CVC BRASIL perdeu 2,6%. O presidente da empresa disse que se concentrará em manter margens operacionais em vez de em crescimento, enquanto luta para sobreviver aos efeitos da pandemia e de fraudes contábeis. A CVC teve prejuízo de 1,15 bilhão de reais no primeiro trimestre.

- NATURA&CO liderou a ponta negativa com queda de 5%. A companhia anunciou oferta pública subsequente de cerca de 6 bilhões de reais a ser precificada em 8 de outubro. Também afirmou que estima que sua receita líquida no terceiro trimestre cresceu 25% a 30% na comparação com um ano antes.