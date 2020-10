Ibovespa recua antes de feriadão, mas tem 1ª semana no azul em mais de 1 mês

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa teve leve queda nesta sexta-feira, com investidores embolsando parrte dos ganhos da véspera, mas voltou a ter desempenho semanal positivo após mais de um mês de perdas.

Mulher observa painel eletrônico da B3. 3/4/2019. REUTERS/Amanda Perobelli

O principal índice da bolsa paulista caiu 0,45%, a 97.483,31 pontos. Mas na semana, registrou alta de 3,68%, após cinco quedas semanais consecutivas. O volume financeiro somou 28,7 bilhões de reais, acima da média do mês, de 25,8 bilhões.

A semana foi de novo marcada preocupações com a trajetória das contas públicas do país, com o mercado mostrando algum alívio, apesar de incertezas ainda figurarem no horizonte.

Para Fábio Galdino, chefe de renda variável da Vero Investimentos, parte do alívio nos últimos dias veio após reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, com ambos prometendo voltar a trabalhar juntos na agenda econômica.

Mas “até que tenha uma definição mais clara a respeito de tudo isso, a gente continuará vendo os mercados mais voláteis”, afirmou.

Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro reiterou que o auxílio emergencial não será pago para sempre e que, apesar do valor baixo para os beneficiários, é muito caro para a União. Ele ressaltou que outras medidas tomadas pelo governo farão que o país volte em breve à normalidade. [L1N2H00LA]

O governo negou nesta semana intenção de estender o auxílio para os primeiros meses de 2021, assim como de prorrogar o orçamento de guerra.

Nos EUA, os índices de Wall Street subiram em meio a esperanças de mais ajuda fiscal.

DESTAQUES

- MRV ON saltou 8,5%. A empresa anunciou na quinta-feira que suas vendas líquidas atingiram o recorde de 1,97 bilhão de reais no terceiro trimestre, alta de 41% ante mesma etapa de 2019.

- GOL PN avançou 3,24%, após anunciar que ampliou a oferta de assentos em outubro, após forte expansão de venda de bilhetes em setembro. Também afirmou que deve fecha o terceiro trimestre com prejuízo e que seguirá queimando caixa no quarto trimestre. No setor, AZUL subiu 0,68%.

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON perderam 3,13% e 3,3%, respectivamente, após forte alta na véspera.

- TOTVS ON caiu 1,6%, após a Linx informar que vai analisar sua nova proposta para combinação dos negócios. LINX ON teve alta de 1,57%.

- IRB BRASIL ON perdeu 7,2%, com a resseguradora tendo semana volátil, período no qual teve queda de 11,2%.