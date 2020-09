Ibovespa segue NY e fecha abaixo de 96 mil pontos pela 1ª vez em quase 3 meses

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, perdendo o patamar dos 96 mil pontos, enfraquecido pelas perdas nos pregões norte-americanos, após dados corroborando perspectivas de uma recuperação difícil da maior economia do mundo.

Homem confere cotações em painel eletrônico da B3. 16/3/2020 REUTERS/Rahel Patrasso

Na contramão, Localiza disparou 14%, renovando máxima histórica, após anunciar fusão com a Unidas, cujos papéis saltaram mais de 17%.

Índice de referência da bolsa brasileiro, o Ibovespa caiu 1,6%, a 95.734,82 pontos, piso de fechamento desde 30 de junho. O volume financeiro somou 25,1 bilhões de reais.

Em Wall Street, o S&P 500 recuou 2,37%, após dados mostrando que a atividade empresarial nos EUA desacelerou em setembro, afetada principalmente por serviços, enquanto continua o impasse no Congresso norte-americano para mais estímulos.

O Goldman Sachs chamou a atenção para a incapacidade do Congresso de chegar a um acordo sobre novas medidas fiscais de estímulo e acrescentou que, na ausência delas, um novo ânimo na economia dos EUA dependerá de uma vacina contra o Covid-19.

Para a analista de ações Cristiane Fensterseifer, da casa de análise Spiti, a bolsa também refletiu temores com a aceleração de casos de coronavírus na Europa e as eleições nos EUA.

No Brasil, ela citou o déficit fiscal elevado, os problemas para andamento nas reformas, além de prévia da inflação mostrando alta acima do esperado em setembro.

DESTAQUES

- LOCALIZA ON disparou 13,97%, a 58,97 reais, recorde de fechamento, após anunciar acordo para incorporação da Unidas pela empresa, criando uma gigante no segmento de locação de veículos. Na máxima, chegou a 60,29 reais, recorde intradia. UNIDAS ON, for a do Ibovespa, subiu 17,27%, a 24,85 reais, após renovar máxima intradia de 25,95 reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN e BRADESCO PN recuaram 2,68% e 2,36%, respectivamente, com ações de bancos no vermelho, em meio à aversão a risco generalizada na bolsa.

- IRB BRASIL RE avançou 9,57%, após divulgar prejuízo líquido de 62,4 milhões de reais em julho, após perda de 292,6 milhões de reais um mês antes. Excluindo-se o impacto dos negócios descontinuados, o mês de julho registraria lucro líquido 36 milhões de reais.

- PETROBRAS PN caiu 2,74% e PETROBRAS ON cedeu 2,44%, mesmo com alta do petróleo no exterior. Além disso, nova fase da operação Lava Jato para aprofundar investigações sobre “possíveis atos de corrupção e lavagem de dinheiro” em contratos entre a empresa e fornecedores, disse o Ministério Público Federal.

- VALE ON subiu 2,23%, enquanto o setor de mineração e siderurgia sucumbiu à piora nos mercados, com destaque para CSN em baixa de 3,99% e USIMINAS PNA caindo 2,32%, enquanto GERDAU PN fechou com decréscimo de 0,34%.