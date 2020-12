Ibovespa fecha com queda discreta após renovar recorde intradia

Vista externa da bolsa de valores de São Paulo 26/02/2020 REUTERS/Rahel Patrasso

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou o último pregão do ano com uma queda discreta, após superar os 120 mil pontos pela primeira vez no melhor momento, e assegurou um desempenho positivo em 2020, após o estrago desencadeado pela pandemia de Covid-19.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com recuo de 0,15%, a 119.225,23 pontos, nesta quarta-feira, segundo dados preliminares, tendo alcançado 120.149,85 pontos na máxima da sessão.

O volume financeiro somava 21 bilhões de reais.

Na semana, o Ibovespa subiu 1,2%, acumulando elevação de 9,49% no mês e terminando 2020 com alta de 3,1%, no quinto ano seguido de valorização, série que se iguala à sequência de 2003 a 2007, também de acordo com fechamento preliminar.

A última sessão do desafiador 2020 começou com viés mais positivo, na esteira de noticiário promissor sobre vacinas contra a Covid-19, incluindo aprovação pelo Reino Unido do imunizante produzido por Universidade de Oxford e AstraZeneca.

As ações brasileiras, contudo, perderam o fôlego e o Ibovespa chegou a trabalhar abaixo de 119 mil pontos, após mal-entendido envolvendo decisão de ministro do STF de manter em vigor trechos de lei que prevê medidas sanitárias de combate à pandemia,

Ajustes finais de posição e movimentos de realização de lucros também ajudaram a tirar o Ibovespa das máximas e atrapalhando a chance de um novo recorde também para o fechamento, que segue o de janeiro, de 119.527,63 pontos.