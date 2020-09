Ibovespa futuro tem alta discreta com exterior reticente e fim de semana prolongado no radar

REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro mostrava alta discreta na manhã desta sexta-feira, em meio à fraqueza dos mercados acionários no exterior e alguma cautela com fim de semana prolongado no Brasil em razão do feriado nacional na segunda-feira.

Também no radar dos investidores estão dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, que mostrou a criação de 1,37 milhão de postos de trabalho em agosto, quase em linha com o esperado (1,4 milhão), e taxa de desemprego de 8,4%.

Por volta de 09:40, o contrato do Ibovespa com vencimento em 14 de outubro subia 0,3%, a 101.360 pontos.