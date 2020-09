Ibovespa futuro oscila pouco sem tendência clara no exterior

25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro tinha pequenas variações nos primeiros negócios desta quinta-feira, em meio a um ambiente misto no exterior, onde um dos focos de atenção está voltado para manutenção da política monetária na zona do euro pelo Banco Central Europeu.

Por volta de 09:15, o contrato do Ibovespa com vencimento em 14 de outubro mostrava variação negativa de 0,1%, a 101.200 pontos.

No exterior, com a recuperação econômica perdendo ímpeto na zona do euro e um euro forte diminuindo as expectativas de inflação, espera-se que a presidente do BCE, Christine Lagarde, prepare o terreno para anúncio de mais estímulos mais tarde em fala prevista para esta manhã ainda.

Em Wall Street, os futuros acionários não mostravam uma tendência única após o maior salto diário para o S&P 500 em três meses, com os investidores aguardando dados de pedidos de auxílio-desemprego no país para avaliar a saúde da economia norte-americana.