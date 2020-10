Ibovespa futuro tem alta discreta com atenções voltadas para EUA

21/03/2019 REUTERS/Nacho Doce

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro tinha leve alta na manhã desta quinta-feira, em meio a um cenário misto no exterior, com alta de commodities, mas fraqueza de futuros acionários norte-americanos, enquanto segue o impasse sobre mais estímulos nos Estados Unidos.

Por volta de 09:20, o contrato do Ibovespa com vencimento em 16 de dezembro subia 0,09%, a 100.790 pontos.

Nos EUA, as negociações sobre um novo projeto de lei de auxílio à crise do coronavírus sofreram um revés na quarta-feira, quando o presidente Donald Trump acusou os democratas de não estarem dispostos a fazer um acordo aceitável.

Agentes financeiros também aguardam com cautela dados sobre os pedidos semanais de auxílio-desemprego.

Entre as commodities, os futuros do minério de ferro na China fecharam em alta, estendendo os ganhos pelo segundo dia, enquanto as bobinas laminadas a quente subiram pela quarta sessão consecutiva.

Também os preços do petróleo buscavam uma recuperação nesta sessão, com Brent em alta de 0,5%.