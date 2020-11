Ibovespa futuro avança com exterior favorável e balanços no radar

25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro avançava na manhã desta terça-feira, na volta do feriado, acompanhando o viés positivo nos mercados no exterior, em meio a perspectivas relacionadas às eleições norte-americanas e mais estímulos econômicos nos Estados Unidos.

A temporada de balanços no Brasil também continua no radar, com BB Seguridade e Duratex entre as empresas que divulgaram seus números mais cedo, enquanto Itaú Unibanco, IRB Brasil RE, TIM e Minerva estão entre as que apresentas seus respectivos resultados após o fechamento do mercado.

Por volta de 09:20, o contrato que vence em 16 de dezembro subia 1,47%, a 95.885 pontos.

Também sob os holofotes está a ata da última reunião do Copom, na qual o Banco Central endureceu mensagem sobre o eventual espaço para cortar a taxa básica de juros e frisou estar atento à piora do quadro fiscal e suas implicações para a política monetária.

No exterior, os futuros acionários norte-americanos mostrava elevação, com os investidores apostando em vitória de Joe Biden na eleição presidencial contra Donald Trump, seguida de um acordo rápido sobre mais estímulo fiscal.