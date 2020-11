Ibovespa futuro avança com otimismo sobre vacinas

25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro avançava nesta segunda-feira, seguindo o clima mais favorável a ativos de risco no exterior, em meio a notícias de novos avanços no desenvolvimento de vacina contra o coronavírus e sinalização de que o novo governo norte-americano não cogita novo ‘lockdown’ nacional.

Por volta de 09:30, o contrato do Ibovespa que vence em 16 de dezembro subia 1,67%, a 106.725 pontos.

No Brasil, o mercado acionário também começa a semana com o resultado da Azul divulgado mais cedo e os números da Qualicorp e Notre Dame Intermédica previstos para após o fechamento do pregão, que ainda será marcado por vencimento de opções sobre ações.

Em Wall Street, o mini contrato futuro do S&P 500 subia 1%, após a Moderna anunciar nesta segunda-feira que sua vacina experimental é 94,5% eficaz na prevenção da Covid-19, com base em dados preliminares de um estudo clínico em estágio avançado.

A Guide Investimentos ressaltou que os mercados ensaiam começar mais uma semana em tom positivo, com agentes atentos a mais avanços quanto a uma vacina contra a Covid-19 e declarações da nova equipe de consultores da Casa Branca de que um lockdown a nível nacional não está em seus planos.

“No pano de fundo, dados de atividade continuaram mostrando uma retomada robusta na China, enquanto a situação delicada do quadro sanitário na Europa e nos EUA segue como principal ponto de preocupação para investidores”, acrescentou em nota a clientes.