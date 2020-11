Ibovespa futuro mantém sinal positivo com expectativa sobre vacinas contra o coronavírus

09/11/2020 REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro buscava sustentar o sinal positivo nesta quarta-feira, em meio ao ambiente mais favorável a ativos de risco nos mercados no exterior, apoiado no otimismo com o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, mas sem tirar do radar o crescimento de casos na Europa e EUA.

Por volta de 9h45, o contrato do Ibovespa que vence em 16 de dezembro subia 0,35%, a 107.740 pontos.

De acordo com a equipe do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, em nota a clientes, uma segunda onda de contágio pelo Covid-19 e notícias sobre vacinas seguem no radar de investidores.

Nesse contexto, a Pfizer informou nesta quarta-feira que os resultados finais do teste de estágio avançado de sua vacina para Covid-19 mostram que o imunizante é 95% eficaz, acrescentando ter os dados de segurança exigidos referentes a dois meses.

A farmacêutica reiterou que espera produzir até 50 milhões de doses de vacinas este ano, o suficiente para proteger 25 milhões de pessoas, e então produzir até 1,3 bilhão de doses em 2021.

Na véspera, dados preliminares dos testes clínicos com a CoronaVac, vacina experimental da chinesa Sinovac, mostraram que a mesma induziu uma rápida reposta imune, embora o nível de anticorpos produzidos tenha sido menor do que o visto em pessoas que se recuperaram da doença.

“Investidores seguem balanceando expectativas, colocando de um lado o otimismo com relação a uma vacina e do outro a cautela em torno da manutenção de uma situação sanitária delicada na Europa e nos Estados Unidos”, reforçou a equipe da Guide Investimentos, em nota a clientes.