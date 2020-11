Ibovespa futuro avança com otimismo sobre vacina contra o coronavírus

06/03/2020 REUTERS/Rahel Patrasso

SÃO PAULO (Reuters) - Apostas positivas no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus respaldavam a alta de ativos de risco no exterior neste começo de semana, contagiando o Ibovespa futuro nos primeiros negócios desta segunda-feira.

Por volta de 09:25, o contrato do Ibovespa que vence em 16 de dezembro subia 0,89%, a 107.150 pontos.

A farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou que sua potencial vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford pode ser em torno de 90% eficaz sem nenhum efeito colateral grave.

O anúncio vem após a Pfizer solicitar a reguladores dos EUA na sexta-feira autorização para uso de emergência de sua vacina contra a Covid-19, que pode acontecer ainda na primeira quinzena de dezembro.

Na visão do de Stephen Innes, chefe global de estratégia de mercado na Axi, os mercados estão reagindo favoravelmente à perspectiva de uma alta porcentagem de imunidade do rebanho nos Estados Unidos em meados do próximo ano.

No exterior, o sinal positivo prevalecia nos principais mini contratos futuros de ações em Wall Street, assim como avançavam os preços do petróleo.

Para a equipe da CM Capital Markets, o pregão brasileiro deve refletir o otimismo externo com avanços em relação à vacina contra a Covid-19, apesar da apreensão com o cenário fiscal doméstico.