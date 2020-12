Ibovespa futuro sinaliza leve realização de lucros com notícias sobre vacinas ainda no radar

31/10/2020 REUTERS/Dado Ruvic

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro mostrava alguma fraqueza na manhã desta quarta-feira, sugerindo alguma realização de lucros no mercado acionário brasileiro após firme alta da véspera, mas as vendas pareciam contidas, com agentes financeiros ainda monitorando os avanços relacionados a vacinas contra o coronavírus.

Às 09:35, o contrato do Ibovespa que vence em 16 de dezembro cedia 0,22%, a 111.155 pontos.

Na terça-feira, o Ibovespa á vista fechou em alta de 2,3%, a 111.399,91 pontos, maior nível de fechamento desde 21 de fevereiro, sexta-feira de Carnaval.

O Reino Unido aprovou a vacina contra Covid-19 desenvolvida em parceria entre a Pfizer e a BioNTech, saindo na frente dos EUA e da União Europeia e se tornando o primeiro país ocidental a aprovar um imunizante que, afirmou, poderá começar a ser aplicado aos mais vulneráveis já na semana que vem.