Ibovespa futuro tem leve avanço com vacinas e dados econômicos no radar

06/03/2020 REUTERS/Rahel Patrasso

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro subia na manhã desta quinta-feira, com investidores ainda acompanhando o desenrolar da distribuição e aprovação de vacinas contra Covid-19, mas também analisando dados do PIB do Brasil.

Às 09:30, o contrato do Ibovespa que vence em 16 de dezembro avançava 0,35%, a 112.400 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) do país avançou 7,7% no terceiro trimestre, resultado recorde, mas abaixo do esperado e insuficiente para recuperar as perdas provocadas pela pandemia.

Na quarta-feira, o Ibovespa à vista subiu 0,43%, a 111.878,53 pontos, renovando máxima de fechamento desde 21 de fevereiro.