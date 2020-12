Ibovespa futuro recua em sessão de acomodação de ativos de risco

16/03/2020 REUTERS/Rahel Patrasso

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro recuava na manhã desta terça-feira, mais uma vez sofrendo com movimentos de realização de lucros, após semanas de valorização, com noticiário doméstico trazendo IPCA acima do esperado em novembro.

Por volta de 09:30, o contrato do Ibovespa com vencimento em 16 de dezembro cedia 0,37%, a 113.325 pontos.

“A manhã está sendo de acomodação dos ativos de risco, na ausência de novidades relevantes no cenário”, destacou o estrategista Dan Kawa, da TAG Investimentos.

A equipe da Guide Investimentos também citou que a crise sanitária nos EUA e o Brexit continuam no radar de investidores, adicionando certa apreensão, enquanto o cenário fiscal permanece sob os holofotes no Brasil.

Também na pauta doméstica, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,89% em novembro, acelerando em relação a outubro e ficando acima das previsões de analistas em pesquisa Reuters.