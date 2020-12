Ibovespa futuro avança com expectativas sobre vacina contra Covid-19

09/11/2020 REUTERS/Dado Ruvic

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro com vencimento mais curto subia nos primeiros negócios desta quarta-feira, com noticiário benigno sobre vacinas contra Covid-19 corroborando um viés positivo no último pregão de 2020 no mercado acionário brasileiro.

Por volta de 09:15, o contrato do Ibovespa que vence em 17 de fevereiro mostrava acréscimo de 0,26%, a 119.860 pontos.

O Reino Unido aprovou a vacina contra coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, farmacêutica que tem acordo com o governo brasileiro para o fornecimento de doses da vacina ao país.

Na visão da Guide Investimentos, investidores já estão calibrando perspectivas com a entrada em 2021, avaliando os impactos econômicos de estímulos nas economias centrais e a velocidade e eficácia da vacinação ao redor do mundo.

O sinal positivo também prevalecia nos futuros acionários norte-americanos e nos contratos do petróleo, enquanto o dólar recuava ante uma cesta de moedas, referendando o cenário de apetite a risco nesta sessão.

Na véspera, o Ibovespa à vista fechou em alta, renovando marca histórica intradia perto de 120 mil pontos e pavimentando um encerramento positivo para um ano desafiador.