Ibovespa futuro avança com esperança de que vacinas estimulem recuperação econômica

Vacinação contra Covid-19 em Chaoyang, Pequim 3/1/2021 cnsphoto via REUTERS

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro com vencimento mais curto avançava cerca de 1% nos primeiros negócios desta segunda-feira, abrindo o ano beneficiado pelo clima positivo em praças acionárias no exterior, em meio às expectativas de que a vacinação contra a Covid-19 referende a recuperação da economia mundial.

Por volta de 09:15, o contrato do Ibovespa que vence em 17 de fevereiro tinha alta de 1,03%, a 120.430 pontos.

No último pregão de 2020, o Ibovespa à vista chegou a ultrapassar pela primeira vez os 120 mil pontos, no melhor momento e assegurou um desempenho positivo em 2020, após o estrago desencadeado pela pandemia de Covid-19, mas fechou a quarta-feira com recuo de 0,33%, 119.017,24 pontos.