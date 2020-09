Ibovespa recua e caminha para nova perda semanal; Vale avança mais de 4%

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta sexta-feira, ampliando as perdas na semana, em sessão volátil com Wall Street no radar, enquanto os papéis da Vale valorizavam-se mais de 4% após a mineradora anunciar remuneração a acionistas.

Logotipo da Vale. 4/2/2019. REUTERS/Washington Alves

Às 11:28, o Ibovespa caía 0,54 %, a 98.302,29 pontos, contabilizando uma queda de 2,9% na semana até o momento. O volume financeiro nesta sessão era de 8,5 bilhões de reais.

Investidores também acompanham o movimento em Wall Street, onde os principais índices acionários buscavam se manter no azul, com a recuperação das ações de tecnologia, além de resultado trimestral acima do esperado da Oracle.

Em nota a clientes, comentando sobre a cena financeira externa, o BTG Pactual avaliou que mercados seguem com muita volatilidade e se alterando em dias positivos e dias negativos, sem novos catalisadores.

“Parece que o movimento de correção, principalmente no setor de tecnologia deva continuar nos próximos dias, porém ainda não dá para sabermos se é uma tendência de médio prazo”, observou.

No Brasil, a equipe do banco destaca que o foco continua no desenrolar das reformas que o mercado julga necessárias, mas que a percepção de todos é que não há um sentimento de urgência. “O cenário é de muita incerteza”, acrescentou.

DESTAQUES

- VALE ON avançava 4,3%, após o conselho de administração da mineradora aprovar pagamento de remuneração aos acionistas, no valor bruto de 2,4075 reais por ação, em 30 de setembro. O Credit Suisse avalia que o anúncio deve acelerar o ‘re-rating’ da ação.

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON recuavam 1,3% e 1%, respectivamente, diante de nova fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o Brent caía 0,35%.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 1,3%, em sessão negativa para ações de bancos no Ibovespa, com BRADESCO PN mostrando queda de 1,8%, o que pesava no Ibovespa.

- ECORODOVIAS ON e CCR ON caíam 3,2% e 3%, respectivamente. Na véspera, índice da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) de agosto mostrou alta de 11,2% ante julho, considerando os dados dessazonalizados, mas queda de 10,6% antes agosto de 2019. (bit.ly/2RedRnx)

- CIELO ON perdia 3,2%, tendo renovado mínima intradia no pior momento, em movimento acompanhado pelas rival PAGSEGURO, que caía 2% em Nova York, enquanto STONECO, que também é negociada no mercado norte-americano, mostrava acréscimo de 0,15%.

- EMBRAER ON mostrava declínio de 2,3%, também pressionando o Ibovespa. A fabricante de aviões precificou nesta sexta-feira 750 milhões de dólares em bônus em dólar com vencimento em janeiro de 2028, com yield de 7% e cupom de 6,95%, de acordo com informações do serviço IFR.

- PETZ ON disparava 7,2%, a 14,74 reais, após a rede de produtos para animais precificar oferta inicial de ações a 13,75 reais por papel na quarta-feira, em operação que movimentou 3 bilhões de reais, no maior IPO na B3 em 2020.