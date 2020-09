Ibovespa descola de NY e sobe com melhora de Vale e Petrobras

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa passava a trabalhar no azul na tarde desta quinta-feira, puxado principalmente pelo desempenho de blue chips como Vale e Petrobras, resistindo ao clima de aversão a risco no exterior.

25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

Às 15:38, o Ibovespa subia 0,37 %, a 100.043,58 pontos. O volume financeiro era de 16,4 bilhões de reais.

Mais cedo, o Ibovespa chegou a 98.561,51 pontos, no pior momento da sessão, pressionado ainda pela decepção com as sinalizações do Federal Reserve na véspera, além de dados ainda ruins da economia norte-americana e incerteza fiscal no Brasil.

Em Wall Street, o S&P 500 ainda caía 1,5%, enquanto o pregão brasileiro buscava recuperação.

Vale ON subia 1,84%, após recuar até 1,4% no começo do dia, com ações de mineração e siderurgia como um todo entre os destaques positivos, em meio a ânimo sobre dividendos no caso da Vale e perspectivas de alta de preços de aço.

A melhora dos preços do petróleo no exterior, onde o Brent avançava 2,77%, também ajudava as ações da Petrobras, com as PNs subindo 1,66% e as ONs em alta de 1,78%.

Ambev ON, que já atuava como contrapeso, ampliava os ganhos para 5,25%, em meio a perspectiva de melhora nos volumes no terceiro trimestre.

Entre as blue chips, Itaú Unibanco PN não mostrava muita força, com variação positiva de apenas 0,04%, mas se afastando das mínimas da sessão, enquanto Bradesco PN tinha acréscimo de 0,24%.

Papéis de varejistas com forte atuação no comércio eletrônico tinham sinal negativo, com Magazine Luiza ON perdendo 2,14%, enquanto B2W ON cedia 1,71% e Via Varejo ON caía 0,88%.

B3 ON recuava 1,03%, entre as maiores pressões de baixa do Ibovespa, engatando a terceira sessão de queda, e dando continuidade ao ajuste de baixa iniciado em meados de julho, quando o papel atingiu cotação recorde de 69,75 reais.