Ibovespa hesita após superar 102 mil pontos, mas caminha para semana positiva

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa não mostrava uma tendência clara nesta sexta-feira, quando voltava a flertar com os 102 mil pontos, caminhando para mais uma semana positiva, com a temporada de balanços ganhando fôlego nos próximos pregões.

REUTERS/Amanda Perobelli

Às 11:20, o Ibovespa .BVSP caía 0,25 %, a 101.657,85 pontos. O volume financeiro era de 6,4 bilhões de reais.

Na terceira semana de alta, o Ibovespa já acumula elevação de 3,4%. Em outubro, o ganho alcança cerca de 7,5%.

“Mesmo diante de um noticiário - político e econômico - negativo, a B3 vem surpreendendo em outubro”, observou a equipe da corretora Planner, em relatório a clientes.

Para agentes financeiros, o patamar bastante baixo da taxa básica de juros e perspectivas de que o pior dos efeito da pandemia de Covid-19 nas empresas ficou para trás corrobora a migração para as ações.

Nos Estados Unidos, os pregões também mostravam alguma volatilidade, enquanto permanece a expectativa sobre mais estímulos fiscais, embora as negociações não tenham ainda apresentado nenhum avanço efetivo.

“A chance de aprovação de um pacote de estímulo antes da eleição presidencial está ficando mais distante. A discussão não tem avançado e existe resistência dos dois lados (democratas x republicanos) no Senado”, observou a Planner.

DESTAQUES

- VALE ON VALE3.SA recuava 0,76%, acompanhando o declínio dos preços do minério de ferro na China, com o setor de mineração e siderurgia na bolsa como um todo mais fraco nesta sessão. A Vale reporta balanço na próxima semana.

- QUALICORP ON QUAL3.SA perdia 2%, mais uma vez na ponta negativa, um dia após a sede da empresa ser alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal em investigação que envolve, entre outros pontos, sonegação tributária.

- JBS ON JBSS3.SA cedia 2,09%, em sessão negativa para o setor de proteínas no Ibovespa, apesar da alta do dólar ante o real BRBY, com MARFRIG ON MRFG3.SA recuando 1,98% e MINERVA ON BEEF3.SA perdendo 0,53%.

- BRADESCO PN BBDC4.SA avançava 1,45%, oferecendo algum suporte ao Ibovespa, em semana marcada por recuperação de bancos com a temporada de balanços no setor começando na próxima semana. ITAÚ UNIBANCO PN BBDC4.SA subia 0,89%.

- PETROBRAS PN PETR4.SA mostrava estabilidade, enquanto PETROBRAS ON PETR3.SA cedia 0,29%, em meio à fraqueza dos preços do petróleo no exterior. A companhia também divulga balanço na próxima semana.

- AREZZO ON ARZZ3.SA, que não está no Ibovespa, disparava 10,48%, após anunciar acordo de combinação de negócios com a rede de moda Reserva, que foi avaliada em 715 milhões de reais na transação.