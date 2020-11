Ibovespa avança puxado por Itaú, mas eleição nos EUA adiciona volatilidade

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta quarta-feira, tendo superado 97 mil pontos na máxima, com Itaú Unibanco entre as maiores altas em meio a planos envolvendo sua participação na XP Inc, enquanto a apuração dos votos das eleições nos Estados Unidos também ocupa as atenções.

REUTERS/Paulo Whitaker

Às 11:38, o Ibovespa subia 0,58%, a 96.538,57 pontos. No melhor momento, chegou a 97.592,38 pontos. O volume financeiro era 7,9 bilhões de reais.

Nos EUA, o republicano Donald Trump enfrenta o oponente democrata Joe Biden para se manter no comando da maior economia do mundo, mas a disputa está bastante acirrada e apuração pode ainda levar dias. Uma das preocupações é de que um resultado muito apertado desencadeie uma disputa judicial.

Mapa interativo, em tempo real, produzido pela Reuters, para acompanhar o resultado das eleições norte-americanas:

here

Para o diretor de investimentos da área de gestão de grandes fortunas global do UBS AG, Mark Haefele, o mercado deve mostrar elevada volatilidade até que haja mais clareza sobre o resultado das eleições norte-americanas, conforme relatório a clientes nesta quarta-feira.

Ele continua com uma visão positiva para ações no médio prazo, apoiada em expectativas de novos estímulos fiscais e de ampla disponibilidade de vacina até meados de 2021. “A recuperação da pandemia seguirá sendo o principal impulsionador do mercado de ações nos próximos meses.”

Nos Estados Unidos, Wall Street abriu em alta, após os futuros acionários mostrarem volatilidade mais cedo e na madrugada, com o S&P 500 em alta de 1,17%.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 4,08% mesmo após queda no lucro do terceiro trimestre, uma vez que anunciou planos para possível cisão do investimento na XP. Nesta manhã, o presidente do maior banco privado do país disse que o Itaú ainda está disposto a adquirir uma fatia adicional na plataforma de investimentos. Em Nova York, as ações da XP recuavam 6,1%.

- BRADESCO PN caía 1,87%, em sessão sem tendência única para os grandes bancos de varejo do Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON subindo 0,1% e SANTANDER BRASIL UNIT recuando 1,9%.

- MINERVA ON valorizava-se 3,46%, tendo de pano de fundo lucro líquido de 58,3 milhões de reais no terceiro trimestre, ante prejuízo de 82,7 milhões na mesma etapa de 2019.

- TIM ON subia 1,29%, após queda no lucro do terceiro trimestre, refletindo questões tributárias, mas reação no resultado operacional, com a gradual flexibilização do isolamento social imposto devido à Covid-19.

- IRB BRASIL RE ON caía 5,31%, após prejuízo líquido de 229,8 milhões de reais no terceiro trimestre, com a resseguradora esperando números positivos apenas no próximo ano.

- GOL PN cedia 0,51%, em meio a novo prejuízo trimestral, embora tenha anunciado elevação de 100% na oferta de capacidade para o quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre.

- PETROBRAS PN tinha desvalorização de 1,53%, destoando da alta dos preços do petróleo no mercado externo, onde o Brent cedia 1,69%.

- VALE ON perdia 2,13%, com o setor atrelado a commodities de forma geral no vermelho na bolsa paulista, após fortes ganhos na véspera. No setor de mineração e siderurgia, CSN ON recuava 4,42%.