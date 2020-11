Ibovespa renova máximas desde março; Vale sobe mais de 4%

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abandonava o sinal negativo e renovava máximas desde março na tarde desta terça-feira, bem acima dos 107 mil pontos, com o forte avanço de mais de 4% das ações da Vale puxando reação, apesar da fraqueza em Wall Street.

07/08/2017 REUTERS/Ricardo Moraes

Às 14:28, o Ibovespa subia 1,28 %, a 107.795,94 pontos, após alcançar 107.803,20 pontos, maior patamar intradiário desde 4 de março. O volume financeiro somava 17,673 bilhões de reais.

Dados da B3 também continuam mostrando entrada líquida de estrangeiros em novembro, com o saldo do mês até momento em 17,8 bilhões de reais. No ano, apenas junho (1,9 bilhões de reais) e agosto (2,9 bilhões de reais) tiveram saldo positivo.

Na visão do superintendente da mesa de operações da Necton, Marco Tulli, a bolsa reflete entradas veementes de estrangeiros desde o fim de outubro e começo de novembro, com os resultados acima do esperado de muitas companhias.

“E de pano de fundo ainda há percepções de que uma segunda onda de coronavírus tende a ser mais branda no Brasil em razão da época do ano, de temperaturas mais elevadas, bem como os protocolos médicos estão mais conhecidos”, acrescentou.

Muitos agentes financeiros também têm destacado uma rotação de setores em carteiras de investimentos na bolsa, alinhada a outros mercados emergentes, bem como um ambiente de notícias promissoras sobre uma vacina contra o Covid-19.

Nesta terça-feira, Vale ON subia 4,4%, apoiada na alta dos futuros do minério de ferro na China, um dia após a BNDESPar embolsar 2,5 bilhões de reais com a venda de 40 milhões de papéis da mineradora.

Petrobras PN também mostrava valorização relevante, de 2,8%, apesar da fraqueza dos preços do petróleo. Bradesco PN e Itaú Unibanco PN afastavam-se das mínimas, reforçando o movimento de melhora no índice da bolsa paulista.

Na ponta negativa, Notre Dame Intermédica ON caía 4%, mesmo após salto no lucro líquido do terceiro trimestre, tendo no radar o IPO da Rede D’Or São Luiz, que pode ser a maior oferta inicial de ações do ano.

O pregão ainda tinha de pano de fundo forte queda do dólar em relação ao real, refletindo percepção de investidores de que o Banco Central deixou porta aberta para oferta líquida de swaps cambiais tradicionais até o fim do ano.

Nos Estados Unidos, Wall Street experimentava uma pausa nos ganhos, após o S&P 500 e o Dow Jones renovarem máximas históricas para o fechamento na véspera.