Ibovespa enfraquece após encostar em 107 mil pontos; PetroRio salta mais de 20%

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa perdia o fôlego na tarde desta quinta-feira após encostar nos 107 mil pontos, passando a oscilar com declínio discreto, em meio a ajustes e acompanhando o clima mais cauteloso em bolsas no exterior, notadamente Wall Street.

25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

Apesar do noticiário promissor sobre o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, o desconforto com o crescimento de casos no mundo e adoção de novas medidas restritivas por vários países para evitar o avanço da doença minavam o apetite a risco.

Às 14:47, o Ibovespa caía 0,2%, a 105.905,95 pontos. Mais cedo, no melhor momento, chegou a 106.972,88 pontos, em alta de 0,8%. O volume financeiro era de 15,2 bilhões de reais.

“Após um período de forte desempenho, é natural alguma consolidação ou realização de lucros”, afirmou o estrategista Dan H. Kawa, da TAG Investimentos.

Apesar da fraqueza, o Ibovespa ainda acumula alta de 12,7% em novembro, que muitos têm associado à entrada de capital externo no segmento acionário e rotação de portfólio para ativos de valor e cíclicos, com maior peso no índice.

Os pregões em Nova York tinha uma sessão mista, com o Dow Jones recuando após dados do mercado de trabalho dos EUA elevarem preocupações quando a uma desaceleração da recuperação econômica sem novos estímulos.

No Brasil, o governo de São Paulo descartou novo lockdown para conter a alta nos casos de Covid-19 no Estado, mas afirmou que tomará medidas para frear o vírus nas festas de fim de ano.

Dos papéis que fazem parte do Ibovespa, PetroRio era o principal destaque positivo, disparando 20,7%, após comprar participações da BP de dois blocos no pré-sal.

BRF ON, que figurou entre as maiores altas na véspera, aparecia na ponta de baixa, em queda de 2,9%, acompanhada de outros papéis do segmento, como Marfrig e Minerva. JBS ON subia 0,4%.

Itaú Unibanco PN e Bradesco PN seguiam no azul, com elevação de 0,4% e 0,3%, respectivamente, mas distante das máximas do dia, o que corroborava o enfraquecimento do Ibovespa. Vale ON também reduziu a alta.

B2W ON caía 2,45%, em nova sessão negativa para ações de ecommerce, com Magazine Luiza ON em baixa de 2,3% e Via Varejo ON cedendo 0,9%.

Petrobras PN buscava se manter no azul, com acréscimo de 0,1%, mesmo com o declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o Brent recuava 0,9%.