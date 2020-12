Ibovespa sobe na abertura com exterior no radar

25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista mostrava viés positivo nos primeiros negócios nesta quinta-feira, em meio ao cenário favorável a ativos de risco no exterior, enquanto, no Brasil, o Banco Central sinalizou que o compromisso de não subir os juros pode cair em breve.

Às 10:14, o Ibovespa subia 0,82%, a 113.923,22 pontos.

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve na quarta-feira a Selic na mínima histórica de 2% ao ano e destacou que, em função do quadro inflacionário, as condições para seu compromisso de não elevar os juros básicos podem em breve não estar mais satisfeitas.

Apesar disso, o BC destacou que uma alta da Selic não seria um processo mecânico.

No exterior, os futuros do S&P 500 e do Dow Jones avançavam nesta quinta-feira apoiados nas esperanças de uma rápida distribuição da vacina contra a Covid-19. Os preços do petróleo também subiam, assim como fecharam em alta os futuros do minério de ferro na China.

Ainda o Banco Central Europeu afrouxou a política monetária mais uma vez para ajudar a economia da zona do euro a lidar com a segunda onda da pandemia de coronavírus, que deve levar o bloco a uma nova recessão neste trimestre.