Ibovespa supera 118 mil pontos pela 1ª vez desde janeiro

Vista de painel eletrônico com cotações do mercado financeiro. 4/11/2020. REUTERS/Amir Cohen

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa acelerava a alta nesta quarta-feira e superava os 118 mil pontos pela primeira vez desde janeiro, buscando consolidar o sinal positivo em 2020, com ações blue chips entre os principais suportes.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subia 1,7% às 16:48, a 118.128,00 pontos.

O volume financeiro somava 23,5 bilhões de reais, em sessão também marcada por vencimento de opções sobre o Ibovespa e do índice futuro.

Nos EUA, o Federal Reserve prometeu seguir injetando recursos nos mercados de forma contínua contra a recessão, mesmo com as perspectivas para o próximo ano melhorando na esteira do começo da vacinação contra o Covid-19.

O BC norte-americano reiterou o compromisso de manter sua taxa básica de juros perto de zero até que a recuperação da economia esteja concluída, bem como vinculou seu programa de compras mensais de títulos do governo a tal objetivo.

Neste momento, agentes financeiros acompanhavam a fala do chairman do Fed, Jerome Powell, que destacou que o cenário para a economia é incerto, mas que a política monetária continuará a dar apoio poderoso à economia.

Na visão do estrategista-chefe do banco digital modalmais, Felipe Sichel, o comunicado do Fed trouxe poucas novidades a não ser maior ‘guidance’ sobre compra de títulos. Ainda assim, na visão dele, com bastante espaço para interpretação livre do Fed.

Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021, dando o primeiro passo para a definição do Orçamento do próximo ano. O texto deve ser votado ainda nesta quarta-feira pelos senadores.