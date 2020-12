Ibovespa chega a superar 120 mil pontos e caminha para fechar ano no azul

SÃO PAULO (Reuters) - O tom positivo prevalecia na bolsa paulista nesta quarta-feira, beneficiada pelo noticiário benigno sobre vacinas contra Covid-19, com o Ibovespa superando os 120 mil pontos pela primeira vez e caminhando para fechar o ano no azul.

Às 11:13, o Ibovespa subia 0,2%, a 119.651,91 pontos. Na máxima, chegou a 120.149,85 pontos, novo recorde intradia. O volume financeiro no último pregão do ano era de 3,3 bilhões de reais.

No ano, o Ibovespa contabiliza uma alta de 3,46%, mas o ganho supera 90% desde as mínimas do ano em março, quando se aproximou de 60 mil pontos, após um forte tombo na esteira da pandemia de coronavírus e seus desdobramentos econômicos.

Na visão do superintendente da mesa de operações da Necton, Marco Tulli, tal performance, em particular nesses últimos meses, tem como principal suporte o fluxo de estrangeiros para as ações brasileiras.

“Isso explica essa estrondosa alta em um curto espaço de tempo”, afirmou, não descartando realização de lucros nos primeiros meses de 2021, principalmente dado o cenário fiscal ainda complicado no Brasil, entre outras variáveis.

Dezembro registra um saldo positivo de capital externo na bolsa paulista de 17,7 bilhões de reais até o dia 28, considerando o mercado secundário, no terceiro mês seguido com as compras superando as vendas de ações por esses investidores.

No exterior, o Reino Unido aprovou vacina contra coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, farmacêutica que tem acordo com o governo brasileiro para o fornecimento de doses da vacina ao país.

A Alemanha afirmou acreditar que a União Europeia aprovará rapidamente a vacina.

Em outra frente, uma filiada à farmacêutica estatal chinesa Sinopharm disse que sua vacina contra Covid-19 mostrou 79,34% de eficácia e que solicitou uma aprovação regulatória para o medicamento.

Na visão da Guide Investimentos, investidores já estão calibrando perspectivas com a entrada em 2021, avaliando os impactos econômicos de estímulos nas economias centrais e a velocidade e eficácia da vacinação ao redor do mundo.

DESTAQUES

- B2W ON subia 3,91%, capitaneando os ganhos do Ibovespa, buscando reduzir a diferença em relação a suas pares que mostram valorização mais expressiva em 2020. No ano, o papel sobe 25,5%, enquanto MAGAZINE LUIZA ON valoriza-se 114,1% e VIA VAREJO ON avança 48,25%.

- IRB BRASIL RE mostrava alta de 1,83%, encontrando no viés mais comprador na bolsa como um todo respaldo para diminuir as perdas acumuladas em 2020, de cerca de 76%, no pior desempenho entre as ações do Ibovespa.

- USIMINAS PNA caía 2,25%, em meio a movimentos de realização de lucros, após o papel figurar entre as maiores altas da véspera, assim como CSN ON, que perdia 2,37%. VALE ON cedia 0,07%, também refletindo alguns ajustes uma vez que o papel renovou máximas nas últimas semanas.

- PETROBRAS PN recuava 0,18%, enquanto PETROBRAS ON subia 0,56%, tendo de pano de fundo pequenas variações do petróleo no exterior.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação negativa de 0,03%, enquanto BRADESCO PN mostrava decréscimo de 0,36%, após um mês de fortes ganhos.

- SANEPAR UNIT, que não está no Ibovespa, caía 5,22%, após a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) decidir pela aplicação de reajuste tarifário de 5,11% a partir de 5 de fevereiro.