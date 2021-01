Ibovespa supera 121 mil pontos, com exterior e notícias sobre vacina

REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O principal índice da bolsa brasileira acentuava ganhos nesta quinta-feira, superando os 121 mil pontos pela primeira vez, uma vez que o cenário externo positivo e novas informações sobre vacinas contra a Covid-19 no Brasil empurravam os investidores para a compra de ações.

Às 12h16, o Ibovespa avançava 1,58%, a 120.980,85 pontos. Na máxima, atingiu 121.155,34 pontos, novo recorde intradia. O giro financeiro da sessão atingia 11 bilhões de reais.

A Reuters publicou mais cedo que o Instituto Butantan pediu à Anvisa autorização para uso emergencial da vacina que desenvolve com a chinesa Sinovac, a Coronavac, após ter obtido em testes 100% de eficácia contra casos graves e moderados da Covid-19, disseram fontes.

No exterior, as bolsas de Nova York batiam novos recordes, uma vez que tensões políticas após a invasão do Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores do presidente Donald Trump foram ofuscadas por expectativas de um ciclo de crescimento econômico sob o governo do presidente eleito Joe Biden.