Grandes empresas de alimentos piden a comerciantes de soja que ayuden a salvar el Cerrado brasileño

SAO PAULO, 15 dic (Reuters) - Compañías como Tesco, Walmart, Unilever y McDonald’s anunciaron el martes que habían instado a los principales operadores de materias primas a dejar de comerciar con soja que tenga relación con la deforestación del Cerrado brasileño, una vasta región de sabana y un depósito de carbono vital.

Slideshow ( 2 images )

Los firmantes de la Declaración de Apoyo al Manifiesto del Cerrado, que se unen a 163 compañías, dijeron en un comunicado que habían escrito en noviembre a Archer Daniels Midland Co (ADM), Bunge Ltd, Louis Dreyfus Company (LDC) [AKIRAU. UL], Cargill Inc, COFCO International y Glencore pidiéndoles que dejen de abastecerse de soja, directa o indirectamente, de las áreas despejadas en el Cerrado después de 2020.

Ninguna de las corredurías estuvo de acuerdo con las medidas, según el comunicado.

“Estamos pidiendo a los comerciantes que intensifiquen sus propios compromisos e implementen sistemas robustos de vigilancia, verificación e información dentro de la región, y que establezcan una fecha límite de deforestación y conversión libre de soja del Cerrado en 2020”, dijo Anna Turrell, la jefa de medio ambiente de Tesco.

El Cerrado, la mayor sabana de Sudamérica, produce actualmente alrededor del 60% de todos los granos de soja de Brasil, el exportador número uno del mundo de la oleaginosa que se tritura para la fabricación de piensos y aceite de cocina.

La vegetación natural del Cerrado juega un papel crucial en el almacenamiento de dióxido de carbono. La quema de combustibles fósiles y la destrucción de los bosques está aumentando las emisiones de carbono, calentando el clima de la Tierra y contribuyendo a un alza del mar, a tormentas graves y otros problemas.

La vida silvestre también está amenazada, incluyendo guacamayos jacintos, lobos de crin y jaguares que viven en la sabana, que se está encogiendo. También lo están miles de plantas, peces, insectos y otras criaturas que no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra, muchas de las cuales recién están empezando a ser estudiadas.

Los llamados para salvar la sabana de la deforestación se complican por la ley brasileña, que permite a los terratenientes limpiar hasta el 80% de la vegetación nativa.

Grupos ecologistas criticaron a Cargill el año pasado después de que la compañía dijo que ni ella ni la industria alimentaria en general alcanzarían el objetivo de eliminar la deforestación de la cadena de suministro para 2020. (reut.rs/3qZuILl)

Las empresas de América del Norte están alentando a los agricultores a adoptar prácticas más sostenibles, debido a la presión de los consumidores y a las expectativas de una mayor reglamentación.

En un comunicado en su sitio web, Cargill dijo que reconoce “la urgencia de abordar la deforestación y la conversión de tierras de vegetación nativa en el Cerrado”.

Añadió que “Cargill no suministrará soja de agricultores que despejan la tierra ilegalmente o en áreas protegidas, y tenemos la misma expectativa de nuestros proveedores”.

Un portavoz de ADM, en respuesta a una solicitud de comentarios de Reuters, dijo que “ADM tiene una estricta política de no deforestación, y tenemos tecnología satelital para garantizar que podemos cumplir con nuestra política”.

Bunge dijo que “no obtiene soja de áreas deforestadas ilegalmente” y “está dedicada a una cadena de suministro sostenible y tiene un compromiso público, desde 2015, de eliminar la deforestación de todas nuestras cadenas de suministro para 2025, el plazo más corto en la industria”.

COFCO, Louis Dreyfus y Glencore no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.