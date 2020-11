Brasil tem 376 novas mortes por Covid-19, total de óbitos chega a 168.989

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou neste sábado 376 novas mortes por Covid-19, com o total de óbitos somando 168.989, segundo dados do Ministério da Saúde.

O Brasil também notificou 32.622 novos casos da doença, a um total de 6.052.786 infecções confirmadas.

Na sexta-feira, o número de novas mortes havia sido de 552 e o de novos casos de 38.397. Nos finais de semana e segundas, as contagens costumam ser menores em função de um atraso no processamento de testes.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

O governo tem buscado normalizar a publicação dos dados após sofrer por mais de uma semana com problemas técnicos. Neste sábado, o governo reiterou no site onde disponibiliza as informações diárias que segue lidando com “alguns problemas nos sistemas que podem levar a algum atraso na atualização dos dados”, acrescentando estar trabalhando na correção.