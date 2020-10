Brasil e Paraguai reabrem fronteira em Foz do Iguaçu e outras duas cidades

Agente de fronteira patrulha Rio Paraná em Foz do Iguaçu 27/07/2016 REUTERS/Stephen Eisenhammer

BRASÍLIA (Reuters) - Brasil e Paraguai reabriram nesta quinta-feira a fronteira terrestre entre os dois países nas cidades de Foz do Iguaçu (PR), Ponta Porã (MS) e Mundo Novo (MS), fechadas há quase sete meses, desde o início da epidemia de Covid-19.

De acordo com nota do Itamaraty, esse é o primeiro passo de um processo de reabertura gradual da fronteira entre os dois países, desde que cumpridas as exigências de controle sanitário para evitar a propagação do novo coronavírus.

A exceção feita ao Paraguai foi publicada na noite de quarta-feira, em portaria que estende a restrição de entrada de estrangeiros via terrestre ou marinha no país. A exceção foi feita apenas aos paraguaios e aos venezuelanos --nesse caso, a entrada já era facilitada devido à situação do país.

A portaria brasileira não impõe restrições além dos requisitos de imigração regulares. Já o Paraguai restringiu a entrada de brasileiros no horário entre 5h e 14h e com retorno até a meia-noite do mesmo dia, em Foz do Iguaçu. Nos primeiros 15 dias a entrada poderá ser feita apenas em veículos, sem autorização para entrada a pé.