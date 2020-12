Amarga negociación: Gran Bretaña fija plazo hasta el domingo para que UE cambie postura

LONDRES, 10 dic (Reuters) - Gran Bretaña le dijo a la Unión Europea el jueves que debería hacer concesiones importantes para salir del punto muerto en la negociación comercial del Brexit hacia el final de la semana o entregar alguna claridad sobre cómo se conducirá el final de la crisis de divorcio, que ya lleva cinco años.

Britain's Prime Minister Boris Johnson gestures as he leaves Downing Street in London, Britain December 9, 2020. REUTERS/Peter Nicholls