Com apenas alguns dias até prazo final, Reino Unido pede que empresas se preparem para fim da transição do Brexit

Premiê britânco concede entrevista em Londres 24/12/ 2020. Paul Grover /Pool via REUTERS

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido pediu nesta segunda-feira que as empresas se preparassem para o Brexit, poucos dias antes do fim de um período de transição projetado para suavizar sua saída da União Europeia.

O Reino Unido e a UE fecharam um acordo comercial na quinta-feira -- que preserva o acesso com tarifa zero e cota zero ao mercado único do bloco, mas que ainda causará problemas.

O período de transição, sob o qual o Reino Unido se manteve alinhado às regras comerciais e regulatórias da UE, termina em 31 de dezembro.

“O negócio está fechado, mas com grandes mudanças vêm o desafio e a oportunidade”, disse o ministro do gabinete britânico, Michael Gove, em um comunicado, acrescentando que as empresas precisam se ajustar à saída do Reino Unido do Mercado Único e da União Aduaneira da UE.

“Há mudanças práticas e de procedimentos para as quais as empresas e os cidadãos precisam se preparar, e o tempo para fazer esses preparativos finais é muito curto.”