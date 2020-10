Bankia reduce el beneficio un 79% en el tercer trimestre por las provisiones pandémicas

MADRID, 28 oct (Reuters) - El banco español Bankia dijo el miércoles que en el tercer trimestre registró un beneficio neto de 37 millones de euros, un 79% menos que en el mismo periodo de 2019, en el contexto de la alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19.

FILE PHOTO: A logo of Bankia bank is pictured outside its headquarters in Madrid, Spain September 4, 2020. REUTERS/Sergio Perez/File Photo