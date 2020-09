Los bancos españoles Caixabank y Bankia aprueban su fusión

MADRID, 17 sep (Reuters) - La entidad española Caixabank valoró Bankia en 4.300 millones de euros (5.100 millones de dólares) de cara a la fusión mediante canje de acciones que permitirá crear el mayor banco de España con más de 664.000 millones de euros en activos.

FILE PHOTO: CaixaBank's logo is seen at the company's headquarters in Barcelona, Spain September 4, 2020. REUTERS/Nacho Doce