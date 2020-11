El enviado especial de la ONU apoya que los inversores voten en junta los planes climáticos

LONDRES/BOSTON, 9 nov (Reuters) - El enviado especial de la ONU para la Acción Climática, Mark Carney, mostró el lunes su apoyo a una iniciativa de inversores para obligar a las empresas a someter sus estrategias de cambio climático a la votación anual de los accionistas, diciendo que tal mecanismo podría mejorar la supervisión de los compromisos corporativos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

