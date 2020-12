Países del este europeo condicionan pacto UE por el clima a más fondos

BRUSELAS, 4 dic (Reuters) - La Unión Europea todavía no ha logrado que los países que piden más dinero y ciertas condiciones se comprometan con reducciones más drásticas de las emisiones de carbono, en su intento por llegar a un acuerdo sobre su nuevo objetivo climático para finales de año.

FILE PHOTO: Smoke and steam billow from Belchatow Power Station, Europe's largest coal-fired power plant operated by PGE Group, near Belchatow, Poland. Picture taken November 28, 2018. REUTERS/Kacper Pempel