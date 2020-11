Souvankham Thammavongsa gana premio literario Scotiabank Giller, el más importante de Canadá

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de la autora Johanna Skibsrud recibiendo el Giller Prize, en Toronto, Canadá. 9 de noviembre de 2010. REUTERS/Mark Blinch

TORONTO, 10 nov (Reuters) - La escritora Souvankham Thammavongsa ganó el Scotiabank Giller Prize, el mayor premio de literatura de Canadá, por su colección de cuentos cortos “How To Pronounce Knife”, anunció el patrocinador del galardón el lunes a última hora.

Publicado por McClelland & Stewart, la unidad de Penguin Random House en Canadá, el libro es una “impresionante colección de historias que retratan la experiencia del inmigrante en una prosa dolorosamente hermosa”, escribió el jurado.

“La ficción de Thammavongsa corta el centro de la realidad de los inmigrantes como un cuchillo, como sea que se pronuncie”, dijo el jurado en un guiño al título del libro.

El Premio Giller fue fundado en 1994 por Jack Rabinovitch, un desarrollador inmobiliario nacido en Montreal, en memoria a su difunta esposa Doris Giller, una periodista literaria. Escritores canadienses notables, como Alice Munro y Mordecai Richler, apoyaron su creación y Scotiabank comenzó a respaldar el premio en 2005.

Los cinco finalistas fueron elegidos de una lista de 118 presentaciones por editores de todo Canadá.

El galardón entrega 100.000 dólares canadienses en efectivo (76.917 dólares), mientras cada uno de los finlistas ganan 10.000 dólares.

Entre los ganadores anteriores del premio se encuentran Munro, Richler, Margaret Atwood y Michael Ondaatje.

La lista corta de este año incluyó a Gil Adamson por su novela “Ridgerunner”, publicada por House of Anansi Press; David Bergen por su colección de cuentos cortos “Here The Dark”, publicados por Biblioasis; Shani Mootoo por su novela “Polar Vortex”, publicada por Book*hug Press, y Emily St. John Mandel por su novela “The Glass Hotel”, publicada por HarperCollins Publishers Ltd.

(1 dólar = 1,3001 dólares canadienses)