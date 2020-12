Ministro de Hacienda chileno arremete contra principal accionista de la minera de litio SQM

IMAGEN DE ARCHIVO. El ministro de Economía de chileno, Ignacio Briones, habla con periodistas tras una sesión en el Congreso, en Valparaíso, Chile. Noviembre 26, 2020. REUTERS/Rodrigo Garrido

SANTIAGO, 30 dic (Reuters) - El ministro chileno de Hacienda, Ignacio Briones, dijo el miércoles que Julio Ponce, uno de los principales accionistas de SQM, segunda productora global de litio, “estaría preso” si un caso llevado en Chile por un esquema irregular con acciones se hubiera realizado en Estados Unidos.

El regulador bursátil de Chile multó en 2014 a Ponce, entonces presidente de SQM y exyerno del difunto dictador Augusto Pinochet, con casi 70 millones de dólares por su papel en un escándalo de manipulación del mercado conocido localmente como el “Caso Cascadas”.

A través de un complejo sistema de sociedades de inversión, conocidas como “cascadas”, Ponce mantenía el control de SQM.

Ponce apeló esa multa, entonces la mayor impuesta por el regulador chileno y ganó. La multa fue reducida a menos de 3 millones de dólares, una decisión confirmada por la Corte Suprema del país en octubre pasado.

Durante el programa Stock Disponible de un canal de televisión por cable, Briones dijo que las sanciones habrían sido más duras en un país como Estados Unidos.

“A mí no me corresponde juzgar lo que fallen los tribunales de justicia, no quiero que sea en esos términos, pero si tú me preguntas, ese caso, en Estados Unidos, qué hubiera pasado, estaría preso”, dijo el ministro.

“Creo que estos casos generan una sensación de desigualdad ante la ley, que es fatal para nuestra democracia”, añadió.

SQM declinó comentar sobre las palabras de Briones. El abogado de Ponce dijo que tampoco haría declaraciones al respecto.

El caso Cascadas causó revuelo en Chile y sacudió la confianza de los inversores en un país alabado durante mucho tiempo por sus bajos niveles de corrupción.