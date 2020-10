Las ventas de automóviles en China suben un 13% en el "septiembre dorado"

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer con una mascarilla en un puente en plena hora punta en Pekín, China 8 de abril de 2020. REUTERS/Tingshu Wang

PEKÍN, 13 oct (Reuters) - Las ventas de automóviles en China aumentaron un 12,8% en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone el sexto mes consecutivo de ganancias, mientras el mayor mercado de vehículos del mundo emerge de los mínimos alcanzados durante el confinamiento por el coronavirus.

Las ventas alcanzaron los 2,57 millones de vehículos el mes pasado, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM).

Las ventas siguen bajando un 6,9% en los primeros nueve meses del año a 17,12 millones de vehículos, dijo la patronal.

Los conocedores del sector suelen hablar de “septiembre dorado, octubre plateado”, al considerar a estos dos meses como la temporada alta de ventas en China, cuando los conductores se aventuran a comprar automóviles tras estar lejos del mercado durante los sofocantes meses de verano. En un reflejo de esta tendencia, las ventas de vehículos de turismo aumentaron un 8% en septiembre. Geely Automobile Holdings Ltd, Great Wall Motor Co Ltd y Toyota Motor Corp registraron crecimientos de dos dígitos.

El Salón del Automóvil de Pekín, los eventos promocionales y las políticas locales de apoyo al consumo en el sector automovilístico ayudaron al crecimiento de las ventas en septiembre, dijo Chen Shihua, un alto cargo de la CAAM.

Sin embargo, como la actividad económica en general sigue siendo lenta y la confianza de los consumidores aún no se ha recuperado, por lo que llevará tiempo liberar completamente la demanda de productos más asequibles, dijo Chen.

Las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) aumentaron un 67,7% a 138.000 unidades en su tercer mes consecutivo de subidas. Los NEV incluyen vehículos eléctricos a batería, híbridos enchufables y vehículos con celdas de combustible de hidrógeno. Los fabricantes de NEV como Nio Inc y Xpeng Inc, así como extranjeros como el líder estadounidense Tesla Inc están ampliando la capacidad de fabricación en China, donde el gobierno promueve vehículos más ecológicos para reducir la contaminación atmosférica.

El 1 de octubre, Tesla redujo el precio de salida de sedán Model 3 fabricado en China en un 8%, a 249.900 yuanes (36.805 dólares).

En cuanto a los camiones y otros vehículos comerciales, que constituyen alrededor de una cuarta parte del mercado total, las ventas aumentaron un 40% en septiembre, impulsadas por la inversión del gobierno en infraestructuras y por el hecho de que los compradores renovaron el parqué automovilístico para cumplir con unas normas de emisiones más estrictas.