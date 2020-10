Bancos chinos registran menores ganancias en tercer trimestre por préstamos incobrables

PEKÍN/SHANGHÁI, 30 oct (Reuters) - Cinco de los mayores prestamistas estatales de China, incluido el banco más grande del mundo, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), reportaron el viernes menores ganancias en el tercer trimestre debido al aumento de los préstamos incobrables.

Si bien el país implementó una serie de políticas para combatir el impacto en la economía de los confinamientos relacionados al COVID-19, muchos prestatarios enfrentan dificultades para repagar sus deudas después de meses de inactividad.

Banqueros de alto rango han advertido que las deudas seguirán apareciendo a finales de este año y el próximo, aunque los prestamistas se han recuperado ligeramente de las caídas récord en las ganancias vistas en el segundo trimestre.

ICBC, el banco más grande del mundo por activos, registró una caída del 4,7% en las ganancias del tercer trimestre.

Algo similar ocurrió con Bank of Communications Co (BoCom), Bank of China Ltd (BoC) y Agricultural Bank of China Ltd (AgBank) <601288. SS>, todos los cuales reportaron menores ingresos.

China Construction Bank Corp (CCB) también dado a conocer el jueves una situación similar.

Pekín ha estado pidiendo a los prestamistas que aporten fondos a la economía real y los ha estado presionando para que sacrifiquen sus ganancias.

ICBC, CCB, BoC y AgBank registraron índices crecientes de préstamos morosos, mientras que BoCom dijo que su índice de deuda incobrable se mantuvo estable.

Durante el apogeo de la pandemia a principios de este año, China había pedido a los bancos que pospusieran la presión sobre los prestatarios para los reembolsos, en un esfuerzo por aliviar los problemas de flujo de efectivo.