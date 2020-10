China tem 21 novos casos de Covid-19 ante 15 na véspera

PEQUIM (Reuters) - A China continental relatou 21 novos casos confirmados do novo coronavírus em 10 de outubro, ante 15 no dia anterior, informou a autoridade nacional de saúde no domingo.

Todos os novos casos foram infecções importadas envolvendo viajantes do exterior, disse a Comissão Nacional de Saúde em um comunicado.

O número de novos casos assintomáticos, que a China não classifica como confirmados, caiu de 39 no dia anterior para 23. Todos eles foram importados.

No domingo, a cidade de Qingdao, na província oriental de Shandong, relatou três novos casos assintomáticos, vinculados por especialistas ao Hospital Qingdao Chest, parte do qual foi designado para receber infecções importadas, disseram autoridades municipais em um comunicado.

Qingdao fechou o hospital, bem como o departamento de emergência de seu hospital central e os edifícios onde vivem as três pessoas infectadas.

O total de infecções confirmadas na China continental é de 85.557, enquanto o número de mortos é de 4.634.