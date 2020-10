Los expertos prevén una recuperación económica china más amplia en el 3T gracias al consumo

PEKÍN, 16 oct (Reuters) - Es probable que la recuperación económica de China se haya intensificado durante el tercer trimestre ya que los consumidores volvieron a los centros comerciales y los principales socios comerciales recuperaron su actividad, sobreponiéndose así a la caída récord de principios de año.

