El sector servicios de China se dispara por la mayor demanda de los consumidores

PEKÍN, 3 dic (Reuters) - El crecimiento del sector de servicios de China se aceleró en noviembre, después que los nuevos negocios crecieran a su ritmo más rápido en más de una década, según mostraron los datos de una encuesta privada publicada el jueves, lo que apunta a una mayor recuperación de la demanda de los consumidores después de que el país sometiera el brote de coronavirus.

FILE PHOTO: A staff member lays out seafood at a supermarket following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Beijing, China November 11, 2020. REUTERS/Thomas Peter