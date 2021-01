Telecos chinas pierden un 5% en primera sesión bursátil tras exclusión de NYSE

SHANGHÁI, 4 ene (Reuters) - Las tres mayores empresas de telecomunicaciones de China vieron caer sus acciones hasta un 5% en el parqué de Hong Kong el lunes, la primera sesión comercial desde que la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) anunció que las retiraría de cotización, una operación que China calificó de “política” y de impacto “limitado”.

FILE PHOTO: 5G active antenna units with logos of China Mobile and Huawei are seen in front of a National People's Congress (NPC) conference center in Luoyang, Henan province, China February 27, 2019. Picture taken February 27, 2019. REUTERS/Stringer