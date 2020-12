China convoca diplomata dos EUA sobre sanções e promete retaliação

Bandeiras dos EUA e da China REUTERS/Aly Song

PEQUIM (Reuters) - A China convocou o principal diplomata dos Estados Unidos em Pequim na terça-feira para protestar contra as sanções dos EUA contra as autoridades chinesas em Hong Kong e prometeu retaliação “recíproca”.

Na segunda-feira, os Estados Unidos impuseram sanções financeiras e proibição de viagens a 14 autoridades chinesas por causa de seu papel na adoção de uma lei de segurança nacional devido à desqualificação de Hong Kong e Pequim de legisladores da oposição eleitos em Hong Kong no mês passado.

Esta é provavelmente a primeira vez que todos os 14 vice-presidentes do órgão legislativo da China, o Congresso Nacional do Povo, estão sob sanções dos EUA.

As sanções vieram logo depois que o principal diplomata chinês, Wang Yi, pediu aos Estados Unidos que mantivessem o diálogo em todos os níveis e incentivassem o intercâmbio entre legisladores e outros grupos de pessoas.

A China criticou as sanções. Seu ministro das Relações Exteriores disse em seu site na terça-feira que o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Zheng Zeguang, convocou o representante interino na embaixada dos Estados Unidos para expressar “protesto solene e forte condenação”.

Em um comunicado em seu site, a embaixada dos EUA disse que seu Encarregado de Negócios, Robert Forden, disse a Zheng que Pequim usou a lei repetidamente para suprimir a liberdade de expressão e reunião em Hong Kong e para prender residentes de Hong Kong que manifestaram pacificamente suas preocupações sobre políticas opressivas de Pequim.

Zheng ameaçou retaliação “recíproca” da China.

“As ações bárbaras dos EUA apenas invocarão a intensa raiva do povo chinês contra as forças anti-China nos Estados Unidos e farão com que 1,4 bilhão de chineses, incluindo nossos compatriotas em Hong Kong, reconheçam plenamente as intenções tortuosas dos EUA e fortalecerão a determinação do governo chinês de implementar a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong”, disse ele.