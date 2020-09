Las sanciones llevan a Huawei a aumentar su inversión en tecnología china

SHANGHÁI, 29 sep (Reuters) - Huawei Technologies ha acumulado participaciones en empresas chinas de semiconductores y otros negocios de tecnología mientras refuerza su cadena de suministro frente a la presión de Estados Unidos.

FILE PHOTO: A Huawei company logo is pictured at the Shenzhen International Airport in Shenzhen, Guangdong province, China, July 22, 2019. REUTERS/Aly Song/File Photo