Borat regresa justo antes de las elecciones en Estados Unidos

Foto de archivo de Sacha Baron Cohen en el estreno de "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit the Glorious Nation of Kazakhstan" en Hollywood. Oct 23, 2006. REUTERS/Phil McCarten

LOS ÁNGELES, 21 oct (Reuters) - En 2016 conmocionó al mundo con su mordaz sátira cultural de Estados Unidos en “Borat”. Ahora, el comediante británico Sacha Baron Cohen regresa con una secuela del falso documental que está recibiendo críticas variadas dos semanas antes de las elecciones estadounidenses.

“Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan”, disponible a partir del viernes en Amazon Prime, muestra a Baron Cohen de nuevo como el periodista kazajo racista y sexista Borat Sagdiyev, quien vuelve a viajar a Estados Unidos.

Esta vez, la trama gira en torno a sus intentos por casar a su hija de 15 años con el vicepresidente Mike Pence o, en su defecto, con Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York que ahora se desempeña como abogado personal del presidente Donald Trump.

“Las secuelas no vienen más triunfantes y oportunas que esto”, dijo el miércoles Daily Beast en su reseña.

Variety dijo que la película ofrece una “narrativa de largometraje consistente y coherente, salpicada de escenas escandalosas e impredecibles”.

Algunas de las bromas de la película se revelaron antes del lanzamiento, pero los críticos dijeron que incluyen a Cohen en una conferencia política vestido como Trump, una estadía en cuarentena por coronavirus con partidarios de las teorías conspirativas de QAnon y visitas a una clínica de abortos.

“Mi objetivo aquí no era exponer el racismo y el antisemitismo”, dijo Cohen al New York Times el fin de semana pasado en la única gran entrevista gráfica sobre la película. “El objetivo es hacer reír a la gente, pero mostramos el peligroso deslizamiento hacia el autoritarismo”, agregó.

Cohen dijo que quería lanzar la película antes de la elección del 3 de noviembre porque “queríamos que fuese un recordatorio para las mujeres sobre a quién están votando o a quién no están votando”.

Aunque la mayoría de las críticas fueron positivas, algunos encontraron el filme insípido. “Esta broma ya no es más graciosa”, dijo el Hollywood Reporter, que agregó que “los años de Trump lo vuelven (a Borat) dolorosamente redundante”.