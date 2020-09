Madonna dirigirá y escribirá una película sobre su vida y su música

Foto de archivo de Madonna actuando en la Marcha del Orgullo en Nueva York. Jun 30, 2019. REUTERS/Jeenah Moon

LOS ANGELES, EEUU, 15 sep (Reuters) - La superestrella de la música pop Madonna dirigirá y será uno de los guionistas de una película sobre su vida para Universal Pictures de Comcast Corp, dijo un comunicado del estudio el martes.

Madonna, de 62 años, se unirá al guionista de “Juno” y ganador de un Oscar, Diablo Cody.

La cantante de “Material Girl” y “Express Yourself” es la artista musical femenina más vendida de todos los tiempos con 335 millones de discos en todo el mundo.

A lo largo de su carrera de cinco décadas, también actuó en películas como “Evita” y “A League of Their Own” y dirigió y escribió la película “W./E.” de 2011 sobre el escándalo de la abdicación real británica en la década de 1930.

“Quiero transmitir el increíble viaje en que me ha llevado la vida como artista, músico y bailarina; un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo”, dijo Madonna en el comunicado.

El enfoque de la película “siempre será la música”, añadió.

“La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido viva”, dijo. “Hay tantas historias no contadas e inspiradoras, y quién mejor para contarlas que yo”.